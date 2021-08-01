شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط جرائم أموال بقيمة 5 مليارات جنيه خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت كافة صور الخروج عن القانون، في إطار جهودها لملاحقة الجريمة بشتى صورها، حيث استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 205 متهمين وبحوزتهم (101 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 34 قطعة سلاح أبيض)، كما تم تنفيذ 21535 حكمًا قضائيًا متنوعًا ، ضبط 1637 قضية متنوعة، و5 تشكيلات عصابية، ضموا 22 متهمًا، ارتكبوا 10 حوادث، وضبط وفحص 9784 عنصرًا إجراميًا.

وتمكنت الجهود فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 7عناصر إجرامية وضبط 176 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية– الدقهلية –السويس- المنيا - القليوبية – كفر الشيخ– الشرقية - سوهاج - قنا – الأقصر –البحرالأحمر – المنوفية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد- أسوان) بإجمالى مضبوطات 1087 قطعة سلاح نارى، أبرزها(رشاش جرينوف - 171 بندقية آلية– 143 بندقية خرطوش– بندقية FN- بندقية غربى- 46 مسدس – 723فرد محلى - وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سرقة ، مخدرات، خطف، إستعمال قوة ،سلاح نارى وذخيرة.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية عن ضبـط 3851 قطعة سلاح نارى بحوزة 3195 متهمًا.. أبرزهم (1جرينوف – 3 رشاش – 362 بندقية آلية – 550 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 196 مسدس – 2739 فرد محلى – 10550 طلقة مختلفة الأعيرة– 405 خزينة – 5768 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 3 بنادق غير مششخنة– 1 مسدس– 13 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء وأدوات التصنيع)، وضبط (36) تشكيل عصابى ، ضموا 127 متهمًا ، ارتكبوا (246) حادث، وضبط 681 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 8 بنادق "غير مششخنة" – 4 مسدس – 123 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 497 سلاح أبيض).

ونجحت الجهود خلال شهر، فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (2053690) حكم قضائى متنوع بينها (8528) حكم جناية من بينها (6 حكم بالإعدام – 344 حكم بالسجن المؤبد)، و(617480) حكم جزئى.، و (120910) حكم مستأنف ،و(1008025) حكم غرامة، و(298747) حكم مخالفة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (5173) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (5640) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت ( 663,211 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (409,35 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (93,602 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (68,869 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (2,668 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس وزنت (11,379 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (4,595 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت ( 5 جرام)، و (39374 قرص مخدر)، و (235656 قرص مؤثر)، و (330 طابع سابكسون)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (10) مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة، وضبط (5 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً أموال (108) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة ، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (74٫000٫000) أربعة وسبعون مليون جنيه .

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية عن إعادة (19) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (185) قضية أحداث، وضبط (20084) قضية مرافق عامة، وكشف غموض (301) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (392) متهم.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط قضايا المصنفات من ضبط 905 قضايا فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (725) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (385) وحدة أبرزها "أجهزة ريسيفر– كروت فك شفرة- وحدات معالجة- سويتش- راوتر- فلتر صوت- سماعة أذن" .. وكذا (180) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (542500) "كتب دراسية وأغلفة وملازم تعليمية ومطبوعات تجارية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (717047) مخالفة مرورية متنوعة .. كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عنن المرور على عدد (458) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1585) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (30) منهم، فحص (1833) مركبة تبين مخالفة (315) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (20264) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (1076) سائق منهم، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية :تم رفع (1671 سيارة – 93 دراجة نارية).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 29 قضية، بإجمالى 37 متهمًا، بمضبوطات وزنت (1 طن و 765 كيلو جرام).

ووجه قطاع الأمن الإقتصادى حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملات على الأسواق، حيث نجحت الجهود في ضبط (43703 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها ضبط (650) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (49776 أسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (6,719,760 جنيه)، وضبط (61) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (1538404 لتر)، وضبط (407) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (125,788 طن – 37190 عبوة ) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (72) قضية إستيلاء على أموال الدعم ، بمضبوطات بلغت ( 19,179 طن – 13435 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (279447) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (206,179,244جنيه) .

وأسفرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى عن ضبط (4844) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (5,389,396,062) جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (9,024,733) جنيهًا .

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا الأموال العامة عن ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة– توظيف أموال – تعامل فى النقد الأجنبى- إختلاس المال العام والاستيلاء عليه- إخلال بإلتزامات تعاقدية – بطاقات ائتمان – احتيال مصرفى- طلب رشوة - غسل أموال) .. بقيمة إجمالية بلغت (213٫010٫302 جنيه).

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" تم ضبط (28047) قضية تموينية متنوعة، وغلق (26774) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (7737) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (53256) أرجيلة، وضبط عدد (352664) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 351037 شخصًا ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1627) شخصًا، لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.