شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى ووزير خارجية التشيك يشاركان فى فعاليات منتدى الأعمال المصرى التشيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ ونظيره التشيكي ⁧‫جاكوب كولهانك،‬ فعاليات منتدى الأعمال المصري- التشيكي، لبحث سُبل دعم الاستثمار وغيرها من الموضوعات بين البلديًن الصديقين.





ونشر المتحدث الرسمي باسم وزار ة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورا تبرز حضور الوزيرين اجتماعات منتدى الأعمال المصرى التشيكي، الذى عقد قبل قليل.