شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم توفر مراجعة الجيولوجيا للثانوية استعدادا للامتحان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، للثانوية العامة، 2 ظهرا، استعدادا لامتحان الجيولوجيا غدا الاثنين، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الخارجية تدعو لتجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة التونسية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، فى بيان رسمى، أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

طلاب مدارس المتفوقين بالثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والرياضيات

بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين، أداء امتحان مادتى الأحياء والرياضيات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون امتحان مادة اختبار مقاييس المفاهيم "الأحياء"، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، بإجمالى عدد 1179 طالبا وطالبة، 10 صباحا : 12 ظهرا ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من العاشرة صباحا حتى 12 ظهرا، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "ورقة أولى، وورقة ثانية" بإجمالي 225 طالبا وطالبة.

بيل جيتس يدعم الفارس المصرى نايل نصار خلال مشاركته فى أولمبياد طوكيو 2020

حرص الملياردير الأمريكي بيل جيتس علي دعم الفارس المصري نايل نصار قبل مشاركته في منافسات الفروسية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، ونشر جيتس صورة لنصار عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"أشجع العديد من الرياضيين في طوكيو فى الوقت الحالي.. ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج بنتي قريبا نايل نصار، حظ سعيد نايل".

10 ملايين دولار سر تعقيد صفقة انتقال سفيان رحيمي للأهلي

علم الخليج 365 أن المغربي سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي لازال ضمن حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم الأحمر في الموسم الجديد، ورغم ارتباط اسم اللاعب بالانتقال للأهلي منذ فترة، إلا أن هناك أكثر من عامل اجلا اتمام الصفقة بشكل رسمي.

تعرف على التخصصات المطلوبة لالتحاق البنات بكلية الشرطة لهذا العام

يحق للفتيات التقديم بأكاديمية الشرطة لهذا العام، خاصة من خريجات بعض التخصصات المطلوبة، ومن بينها " الحقوق، والطب البشري، والعلوم الطبية المساعدة، والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة، والتمريض، والتربية الرياضية، والفنون التطبيقية، والآداب، والإعلام، والألسن، وخدمة اجتماعية، وفنون جميلة".

الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الفصل بغير الطريق التأديبى والخدمة المدنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 135 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

اليوم القومى للسكان.. الحكومة تستعد لانطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية أول أكتوبر بمخصصات 3 مليارات جنيه.. سياسيون: الدولة تتخذ خطوات جادة لاستيعابها ويؤكدون: المسئولية تشاركية فى إدراك خطورتها على التنمية

يأتى اليوم القومى للسكان هذا العام، بالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لانطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعمل على محورين الأول هو ضبط النمو السكانى، نظرا لأن النمو السكانى يزيد بشكل أسرع من النمو الاقتصادى والمحور الثانى هو الارتقاء بالخصائص السكانية.

وسيتم تطبيق المشروع على 9 محافظات بالمرحلة الأولى فى أول أكتوبر المقبل، وجاء اختيار المحافظات المُستهدفة، على: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، اعتمادا على أربعة مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا إداريا.

رئيس الوزراء يتابع خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اجتماعا لاستعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أصد قرار بتشكيل لجنة برئاسة وزير النقل تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنه.

التعليم توفر مراجعة بمادة الجيولوجيا للثانوية ظهر اليوم استعدادا للامتحان غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، للثانوية العامة، 2 ظهرا، استعدادا لامتحان الجيولوجيا غدا الاثنين، موضحة أنه يتاح للطلاب أثناء البث المباشر على موقع الوزارة كتابة التعليقات للإجابة عنها.

محمد الشوربجي يخطف صدارة التصنيف العالمي للاسكواش من على فرج

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر أغسطس الجارى، وخطف محمد الشوربجي صدارة التصنيف من على فرج، بعد هيمنة الأخير عليها لـ 9 أشهر متتالية، وذلك بعد الأداء القوى الذي قدمه الشوربجي الموسم الجاري، على الرغم من خسارته نهائي بطولة العالم أمام علي فرج مؤخراً في شيكاغو.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وكان رئيس الوزراء قد استعراض خطة تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية في مصر.

منتخب اليد "أبطال السعادة" للمصريين فى أولمبياد طوكيو 2020.. الفكر الإسبانى يقود الفراعنة لربع النهائي.. 4 انتصارات وخسارة وحيدة أمام بطل العالم فى المجموعات.. ودودو وهاشم وهنداوى كلمة السر

نجح منتخب مصر لكرة اليد فى خطف لقب "أصحاب السعادة" المصرية فى أولمبياد طوكيو 2020، فى ظل الأداء القوى الذى يقدمه فى جميع المباريات حتى النجاح فى الوصول لربع النهائى، محققاً المركز الثانى بدور المجموعات فى مجموعة نارية.

وزارة الصحة: بدء تطعيم المواطنين باللقاح المصرى أغسطس الجارى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، مُوضحةً أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ارتفاع الرطوبة وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 إلى الجمعة المقبل.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

التعليم توفر مراجعة بمادة الجيولوجيا للثانوية ظهر اليوم استعدادا للامتحان غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، للثانوية العامة، 2 ظهرا، استعدادا لامتحان الجيولوجيا غدا الاثنين، موضحة أنه يتاح للطلاب أثناء البث المباشر على موقع الوزارة كتابة التعليقات للإجابة عنها.