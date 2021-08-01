عقد اختبار قدرات للراغبين فى الالتحاق بكلية ومعهد التمريض بجامعة حلوان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض من طلاب الثانوية العامة 2021، حيث تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم عقد هذه الاختبارات داخل الحرم الجامعي بعين حلوان وذلك لجميع الطلاب من محافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

ويتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة حلوان خلال الفترة من 7 أغسطس 2021 وحتى 19 أغسطس 2021 وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021 وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني : www.tansik.egypt.gov.

وتعد كلية تمريض جامعة حلوان من الكليات الرائدة فى مجال التمريض محليا واقليميا وعالميا وتتمتع بالتميز فى مجال التعليم والبحث العلمى وفق متطلبات عصرية يحتاجها المجتمع، وتسعى الكلية من خلال برامجها الحديثة والمنتقاة لإعداد خريج متميز قادر على التعلم الذاتي المستمر والمشاركة الفعالة فى مجال الصحة العامة والتمريض والإعلاء من شأنها للنهوض بصحة افراد المجتمع المصري بما يحقق الأهداف السامية لمهنة التمريض ويفي بمتطلبات سوق العمل محليا واقليميا ويدعم تنافسية الخريج مع الالتزام باخلاقيات المهنة نهجاً وعملاً وتطبيقاً، والقيام ببحوث علمية وميدانية متميزة تواكب التقدم العلمى فى مجال التخصص.

وتكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التمريض أربع سنوات دراسية وتحتوي كل سنة علي (30) أسبوعا موزعة علي فصلين دراسيين ( 15 أسبوعا لكل فصل ) ويقوم نظام التعليم علي أسلوب حل المشكلات حيث يقسم لطلاب إلى مجموعــات صغــيرة ( من 8-12 طالب بكل مجموعة )، سنة امتياز تعقب الفرقة الرابعة تدريبية إجبارية ( 12 شهرا ) بالمستشفيات والمؤسسات الصحية تحت إشراف كلية التمريض وذلك كمطلب مسبق للسماح للخريجين بمزاولة المهنة.