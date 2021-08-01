قرار بندب الدكتور محمد عثمان الخشت للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا بندب الدكتور محمد عثمان الخشت للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة لحين انتهاء إجراءات تعيين رئيس للجامعة، وذلك حرصا على استمرار العمل بالفاعلية المطلوبة.

ويعتبر الدكتور محمد الخشت ضمن أقوى المرشحين على منصب رئيس الجامعة والتي بدأت إجراءات الترشح لها مارس الماضي.

وتولى الدكتور محمد الخشت رئاسة جامعة القاهرة بموجب القرار الجمهورى رقم 358 لعام 2017 لمدة أربع سنوات انتهت أمس 31 يوليو 2021.

وتولى الدكتور الخشت الكثير من المناصب القيادية بجامعة القاهرة، من بينها المُستشار الثقافي للجامعة (2002- 2013)؛ ومُدير مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة (2010- 2013)؛ وعُضو اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بجامعة القاهرة (2013-2013)؛ ومُسئول التدريب والتثقيف للجامعات المصرية بوزارة التعليم العالي (2013)؛ ومُستشار الدراسات العليا بجامعة القاهرة عضو المكتب الفني (2009 - 2013)؛ ومُسئول جودة الأنشطة الطلابية في مشروع تطوير الأنشطة بوزارة التعليم العالي عن جامعة القاهرة (2007-2008)؛ والمُؤسس والمُشرف على مشروع جامعة القاهرة للترجمة (2010- 2017)؛ والمُشرف على تحرير مجلة هرمس (2010- 2013ونائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب (2016- يوليو 2017). كما شغل منصب المُستشار الثقافي المصري لدى المملكة العربية السعودية (2013- 2015)..

وحصل الخشت على العديد من الجوائز منها جائزة شخصية العام من السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية (2014)، وجائزة التفوق العلمي في العلوم الاجتماعية من جامعة القاهرة (2013)،وجائزة النشر العلمي الدولي من جامعة القاهرة (2013)، وجائزة التفوق العلمي في العلوم الإنسانية من جامعة القاهرة (2010).، جائزة الأستاذ المثالي من كلية الآداب جامعة القاهرة عام (2010)،وجائزة البروفيسور أندريه لالاند من كلية الآداب- جامعة القاهرة (1986).