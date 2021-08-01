شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم ديسمبر المقبل بجوائز مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، والمقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر 2021م، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المسابقة ستكون على النحو التالى:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - ( من الجنسين )، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (35) عامًا.

الفرع الثانى: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا.

وذلك فى الفترة من 11 ديسمبر 2021م، حتى 15 ديسمبر 2021م بإذن الله تعالى بجوائز قيمتها مليون جنيه، على النحو التالى :

الفرع الأول :

الفائز الأول 180 ألف جنيه .

الفائز الثانى 120 ألف جنيه .

الفائز الثالث 100 ألف جنيه .

الفرع الثانى :

الفائز الأول 150 ألف جنيه .

الفائز الثانى 100 ألف جنيه .

الفائز الثالث 50 ألف جنيه .

الفرع الثالث :

الفائز الأول 50 ألف جنيه .

الفائز الثانى 30 ألف جنيه .

الفرع الرابع :

الفائز الأول 50 ألف جنيه .

الفائز الثانى 30 ألف جنيه .

إضافة إلى مائة وأربعين ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وأوضحت الوزارة المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر فسنعلن لاحقًا عن ضوابط التقدم للمشاركة.