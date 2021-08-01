شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف معاشات أغسطس فى اليوم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعى حيث إشارات إلى انتظام الصرف اليوم وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة التضامن، أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ووجهت الوزارة ببدء صرف معاشات أغسطس للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.