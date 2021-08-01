شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 44 بالقاهرة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى بالمحافظات حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 إلى الجمعة المقبل.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة حتى الجمعة المقبل كما يلى :

- درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 2 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 3 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 4 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة 45 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الخميس 5 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة

- درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 6 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة

السواحل الشمالية العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 44 درجة

شمال الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة