شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد حركة مديرى أفرع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا رقم (56) لسنة 2021 بتكليف الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد السابق، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع برئاسة الهيئة، وقرار رقم (57) لسنة 2021 بتكليف الدكتور الدكتور مصطفى شعبان، مدير عام مستشفى التضامن والمشرف على مستشفى المبرة السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وقرار رقم (58) لسنة 2021 بتكليف الدكتور أحمد بسيوني، مدير مستشفى حورس التخصصي بالأقصر السابق، مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وقرار رقم (13) لسنة 2021 بتكليف الدكتور إسماعيل العربي مدير مستشفى الأقصر الدولي السابق مديرًا لفرع الهيئة بالأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان اليوم، أن حركة التكليفات الجديدة إنما تأتي في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة للعمل الميداني الذي يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه تم تكليف مديري الفروع الجديدة بحزمة من التوجيهات والتعليمات التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات والاستمرار في تطويرها بهدف تحقيق الرضاء الكامل للمنتفعين عن الخدمة، لافتًا إلى أنه سيتم الاهتمام في الفترة المقبلة بسبل العلاج عبر الوسائط الذكية واستغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات الهيئة تسهيلًا على المنتفعين.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه يوضع في الاعتبار الكفاءات الطبية التي تدعم سياسة الهيئة والدولة في الاتخاذ من التحول الرقمي ركيزة أساسية لأداء الخدمات وتيسيرها على المنتفعين، مضيفًا أن الهيئة تضع نصب عينها إلغاء كافة المعاملات الورقية ليكون بديلًا لها الوسائط الذكية في استمرار تقديم وتدفق الخدمات للمنتفعين في محافظات المرحلة الأولي.

كما أكد الدكتور أحمد السبكي، أن اعتماد هذه الحركة من مديري أفرع الهيئة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تسهم في تطوير آليات العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، لتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمتعاملين، وبما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة في تصعيد الكوادر الشابة ودمجها مع عناصر الخبرة للاستفادة بهم في كافة مجالات العمل وتحقيق رؤية القيادة السياسية نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء للمواطنين.