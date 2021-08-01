شكرا لقرائتكم خبر عن احذر هذه الأجهزة.. تستهلك الكهرباء حتى بعد غلقها وتتسبب فى ارتفاع الفواتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تقريرا عن الأجهزة الكهربائية التى لا تتوقف عن استهلاك الكهرباء عند غلقها وعدم نزع الفيشة من المصدر، وهو ما يؤدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء، وبالتالى ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية.

وفيما يلى بعض الأجهزة التى تستمر فى استهلاك الكهرباء فى حالة عدم نزع الفيس :

1- ترك شواحن الأجهزة فى الكهرباء دون استخدام يزيد من الاستهلاك :

نزع فيشة شاحن الهاتف المحمول أو غيره من أنواع الشواحن، حيث أن استمرار الفيشة فى مقبس الكهرباء بدون جهاز المحمول يجعله يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

2- وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب يستهلك طاقة كهربائية مهدرة:

غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة "وهو ما يسمى وضع الاستعداد"، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل .

3- الأجهزة ذات "التايمر" مثل الميكروويف.

4- الأجهزة التى تعمل من خلال "الفيشة" مثل المراوح والخلاطات، احرص على سحب الفيشة من الكهرباء لاستهلاكها الطاقة.