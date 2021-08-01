شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الأحد، وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.

‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيه.

‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيه.

‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات.

‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.

‏‎- الخيار بـ 9.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.

‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيهات.

‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.

‏‎- الليمون بـ 9 جنيها.

‏‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.

‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- العنب الأحمر 14 جنيها.

‏‎- عنب بناتى 13 جنيها.

‏‎- الباميا الخضراء 14 جنيها.

‏‎- تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.

‏‎- تفاح بلدى 15 جنيها.