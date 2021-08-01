الداخلية: ضبط 116 سلاح و156 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 116 قطعة سلاح ناري، و156 قضية مخدرات، وتنفيذ 84374 حكم قضائي متنوع.

وأثمرت الجهود عن ضبط 116 قطعة سلاح ناري، بحوزة 99 متهًما، وتنفيذ 84374 حكم قضائي متنوع، وضبط 156 قضية مخدرات بإجمالي عدد 159 متهما.

وضبط 34 متهمًا هاربا، وضبط 23 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 256 دراجة نارية مخالفة، وضبط 21347 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.