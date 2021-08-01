أمن القاهرة يضبط المتهم باصطدام بسيدة ووفاتها بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة اصطدام سيارة بسيدة ووفاتها، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغًا يفيد بحدوث مصادمة ووجود متوفية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) بعبور الطريق بصحبة كلٍ من (خطيبها ، شقيقها) اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار ، وبسؤال سألفى الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهما من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة)، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.