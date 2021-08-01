أبرزها 140 طن ملح طعام مجهول المصدر.. ضبط 1332 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1424) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2 طن "كبدة ولحوم مجمدة") بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وضبط (1,15 طن "كبدة مجمدة – ومصنعات لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط ( 140 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات وأجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الدقهلية.

ضبط (2 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل لإنتاج المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (2,5طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.