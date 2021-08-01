بالأسماء.. مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات مساعديه ومديري القطاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة حركة تنقلات لمديري القطاعات ومساعديه، اليوم الأحد.

وشملت الحركة تولي اللواء مصطفى البكري مديرا لقطاع الجنوب، واللواء سامح الحميلي مديرا لقطاع الغرب، واللواء هشام عبد الغفار مديرا لقطاع أكتوبر.

كما شهدت الحركة تولى اللواء عمرو طلعت مساعد مدير الأمن لفرقة الوسط (الدقي - العجوزة) واللواء إيهاب خلاف منصب مدير قطاع الشمال خلفا للواء أيمن الجيار الذي تولى منصب مدير قطاع الأمن.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة السنوية تغييرات عدة بالمناصب القيادية في مديرية أمن الجيزة.

وشملت الحركة تولي اللواء خالد البروي منصب الحكمدار، واللواء محمد نصر مدير المرور، واللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وجرى ترقية اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث ليشغل منصب مساعد الوزير لأمن المنيا، وترقية اللواء مدحت فارس ليشغل منصب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير نائبا له.

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.