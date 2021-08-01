هل يؤثر متحور دلتا على فعالية لقاحات كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني ورئيس قسم الأمراض الصدرية السابق، إن الفيروسات حينما تجد مقاومة تتحور من أجل البقاء، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل تحورات أو طفرات لفيروس كورونا مقلقة في مصر حتى الآن.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي عُقد في قصر عابدين الرئاسي، تحت رعاية إحدى شركات الأدوية، لمناقشة دور مضادات الفيروسات في مواجهة تحورات كورونا الجديدة، بحضور نخبة من أساتذة وخبراء الأمراض الصدرية في مختلف المحافظات، والدكتورة دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب.

وذكرت أن الدراسات أظهرت أن سلالة "دلتا" مرتبطة بأعراض مختلفة مقارنة بالسلالات السابقة لفيروس كورونا، كما أن متحور "دلتا" لديه قدرة أكبر على الانتشار، والعدوى، أو التسبب في مرض أشد، بالإضافة إلى أنه يقلل نسبة الأجسام المضادة التي تتكون من خلال الحصول على اللقاح.

وحذرت من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر كورونا لحين الانتهاء من تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، خاصة مع الإجازات الصيفية.