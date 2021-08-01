الحكومة: لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن استخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء - في بيان اليوم الأحد - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام لقاحات تجريبية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

وشددت وزارة الصحة على أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، تم التعاقد على حوالي 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين، كما اتجهت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، حيث تم البدء في إنتاج نحو مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" بمصنع فاكسيرا في مصر، وذلك تمهيداً للبدء في تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس الجاري.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02).​