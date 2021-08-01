القوات المسلحة: مقتل 89 تكفيريًّا وتدمير 404 عبوات ناسفة بشمال سيناء- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، إنه في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة لملاحقة ودحر العناصر الإرهابية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وخلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن:

- مقتل عدد ( 89 ) فردا تكفيريا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء.

- ضبط عدد (73) بندقية آلية و(140) خزنة وعدد (5606) طلقة متعددة الأعيرة، وعدد (34) جهازا لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

- اكتشاف وتدمير عدد (404) عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية وعدد (4) حزام ناسف، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عدد (59) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

- تدمير عدد (52) عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين في اكتشاف وتدمير عدد (13) فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء.

وفي إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجحت القوات الجوية بالتنسيق

مع قوات حرس الحدود في توجيه ضربات إستباقية للعناصر الإرهابية وذلك من خلال رصد واستهداف وتدمير عدد (200) عربة دفع رباعي بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد .

وبحسب بيان، يأتي ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الاستراتيجية وتأمين المصالح الإقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ في البحرين الأحمر والمتوسط.

إضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (842) مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و(1114) مزرعة لنبات الخشخاش.

وأكد البيان، أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد (8) من أبطال القوات المسلحة.

ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لإقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.