شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توفر مراجعة بمادة الجيولوجيا للثانوية ظهر اليوم استعدادا للامتحان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توفير مراجعة فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، للثانوية العامة، 2 ظهرا، استعدادا لامتحان الجيولوجيا غدا الاثنين، موضحة أنه يتاح للطلاب أثناء البث المباشر على موقع الوزارة كتابة التعليقات للإجابة عنها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتاح لطلاب شعبة علمى علوم، حرية اختيار اللغة التى يرغب الطالب فى أداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها سواء اللغة الأجنبية الأولى أو اللغة العربية، لافتة إلى أن الوزارة منحت الطلاب فرصة قبل انطلاق الاختبارات بكتابة إقرار تضمن اسم الطالب والمدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية والرقم القومى كاستبيان لاختيار اللغة المفضلة لديهم لامتحان الجيولوجيا، قائلة: الوزارة لديها حصر بأعداد الطلبة الذين يرغبون فى أداء الامتحان بكل اللغات ومن ثم سوف يتم توفير امتحان الجيولوجيا إلى الطالب باللغة التي يفضلها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس الجارى، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.