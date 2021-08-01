شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تحصل على المعاش من محفظة الهاتف المحمول مع بدء صرفه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إتاحة صرف المعاشات من خلال محفظة الهاتف المحمول، اعتبارا من اليوم الأحد، فى إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، ولتلبية احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالى وعملية التحول الرقمى. ”الخليج 365” يوضح فى السطور التالية كيفية صرف المعاش من محافظ الهاتف المحمول: يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش إلى أى فرع من فروع شركة المحمول المسجل فيها رقمه. يتقدم صاحب الطلب مرفق بصورة الرقم القومى وفى الشهر التالى يستطيع الحصول على معاشه من أى منفذ به الخدمة. رسوم الخدمة 0.5% عن كل عملية سحب فمثلا لو تم سحب بسحب 100 جنيه يسدد مبلغ 50 قرشا وبحد أقصى 10 جنيهات فقط طوال الشهر. تقوم شركة المحمول المسجل بها رقمه بإعطاء صاحب المعاش دقائق مجانية بقيمة الرسوم التى قام بسدادها والتى لا تتجاوز مبلغ 10 جنيهات كحد اقصى للرسوم . إتاحة صرف المعاشات فى الشهر الثانى من تقديم الطلب لدى أى فرع من فروع شركات المحمول المسجل فيها رقم صاحب المعاش. إتاحة الصرف بأكثر من 45 ألف منفذ من المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكترونى على مستوى الجمهورية.