شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 481 شابا منهم 3 من ذوى الهمم بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 481 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 3 من ذوى الهمم، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأضاف وزارة القوى العاملة فى بيان، أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : اللغة الإنجليزية، و الطاقة الشمسية، وصيانة الحاسب الآلى، وتصميم الجرافيك، استفاد منها 106 متدربين.

وأوضحت الوزارة، أن المديرية قامت بالتفتيش على 441 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 8 محاضر، وعمل 6 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 4 ندوات مفاوضة جماعية مجمعة، و5 ندوات زيادة الإنتاج، و ندوة توعية بأضرار السموم البيضاء، فضلاً عن عقد 5 ندوات فى مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 59 عامل وعاملة .

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية فى تقريره للوزارة، عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أنه تم صرف 213 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 83 عاملا منهم، 48 منحة مولود بإجمالى 99 ألف جنيه، 18 ألف جنيه لـ 6 عمال منحة زواج، و 50 ألف جنيه منح وفاة لاسرة 5 عمال متوفيين، و 23 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 46 ألف جنيه، كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 127 ألفاً و 578 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج، لـ 896 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 567 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 8 شكاوى، تم تسوية 5 شكاوى منها، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 323 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضراً، فضلاً عن بحث 14 شكوى ومنح 5 تراخيص.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 1311 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .