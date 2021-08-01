شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية يسير بشكل طبيعى ومن يدعى تعديل درجات طلاب كاذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعمال التصحيح لمواد امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل طبيعى، موضحة أن من يدعى قدرته من صفحات الغش على تعديل درجات طلاب ورفعها كاذب، والتصحيح مؤمن على أعلى مستوى ويتم بشكل إلكتروني، كما أن رصد الدرجات يتم إلكترونيا دون تدخل عنصر بشرى كما كان يحدث فى الماضى من قيام منظومة التصحيح بأكملها على العنصر البشرى.

وتنتهى غدا الاثنين امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادتى الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس الجارى، وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم حيث أدى الطلاب 29 يوليو أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل.