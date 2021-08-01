شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى توفر الكهرباء.. 11 نصيحة تقلل قيمة الفاتورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” بعض النصائح التى يمكن أن يتبعها المواطنون بالمنزل لترشيد استهلاك الكهرباء، وتجنب ارتفاع قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وعدم إهدار الطاقة، وهى كالآتى:

1 -إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأنه يجعلها تعمل بطاقة أكبر واستهلاك كهرباء أكثر.

2- تجنب وضع الطعام الساخن فى الثلاجة لأن ذلك يزيد من استهلاك الكهرباء.

3- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميًا.

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6- جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املأ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الأجهزة الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي.

11- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويستهلك طاقة أكثر.