شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج بطاقات للمواطنين بأماكن يترددوا عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طابر صابر مأموريات لـ "حالتين إنسانيتن" بـإحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة، لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهما، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما.

وحرصاً من القطاع على التواصل مع المواطنين والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الإنتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، تم إيفاد مأموريات خارجية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالأماكن التى يترددون عليها وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية برئاسة مدير الإعلام بالقطاع استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة" بمقر ديوان عام القطاع، وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.