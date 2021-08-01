شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التخصصات المطلوبة لالتحاق البنات بكلية الشرطة لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحق للفتيات التقديم بأكاديمية الشرطة لهذا العام، خاصة من خريجات بعض التخصصات المطلوبة، ومن بينها " الحقوق، والطب البشري، والعلوم الطبية المساعدة، والعلاج الطبيعي وطب الأسنان والصيدلة، والتمريض، والتربية الرياضية، والفنون التطبيقية، والآداب، والإعلام، والألسن، وخدمة اجتماعية، وفنون جميلة".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.