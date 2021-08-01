شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم استخراج شهادة الإعدادية والثانوية والدبلومات بعد التعديل.. اعرف التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيمة الرسم الإضافى الخاص بتكلفة طبع وتحرير واستخراج الشهادات الدراسية العامة، على أن يتم التطبيق اعتبارا من العام الدراسى الحالى، 2020، 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أنه يتم سداد مبلغ قيمته 50 جنيها مقابل استخراج شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" الشهادة الإعدادية"، و65 جنيها لشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلوم الخط العربى ودبلوم التمريض، إضافة إلى 68 جنيها نظير استخراج شهادة دبلوم نظام الخمس سنوات بالتعليم الفنى.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتاح لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية استخراج بيان نجاح من الإدارة العامة للامتحانات، كما يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على بيان نجاح من الإدارة التابع لها الطالب والحاصل على الشهادة الإعدادية منها والمديرية التعليمية.

وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة الماضية من امتحانات نهاية العام الدراسى، كما أعلنت المديريات التعليمية نتائج الطلاب، وفتحت وزارة التربية والتعليم للطلاب باب التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالأول الثانوى العام والفنى، كما انتهى أيضا طلاب الدبلومات الفنية من امتحانات العام الدراسى الجارى، حيث تم إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الماضى.

فيما ينتهى طلاب الثانوية العامة غدا الاثنين من امتحانات العام الدراسى الجارى، حيث أدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2021، بنظام الأوبن بوك، ووفق نظام البابل شيت، حيث شهدت الامتحانات استقرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.