شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس المتفوقين بالثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر
ويستمر طلاب مدارس المتفوقين فى أداء الامتحانات، حيث يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 3 أغسطس، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء والجيولوجيا"، للشعبة العلمية، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات" للشعبة الرياضية، والخميس 5 أغسطس، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء للشعبتين.
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم، حيث أدى الطلاب 29 يوليو الماضى أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم.