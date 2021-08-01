شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس المتفوقين بالثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل، طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين، أداء امتحان مادتى الأحياء والرياضيات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون امتحان مادة اختبار مقاييس المفاهيم "الأحياء"، وامتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضيات البحتة"، بإجمالى عدد 1179 طالبا وطالبة، 10 صباحا : 12 ظهرا ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة من العاشرة صباحا حتى 12 ظهرا، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية "ورقة أولى، وورقة ثانية" بإجمالي 225 طالبا وطالبة.

ويستمر طلاب مدارس المتفوقين فى أداء الامتحانات، حيث يمتحن الطلاب يوم الثلاثاء 3 أغسطس، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الأحياء والجيولوجيا"، للشعبة العلمية، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "الرياضيات" للشعبة الرياضية، والخميس 5 أغسطس، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء للشعبتين.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

وانتهى طلاب الشعبة الأدبية من امتحاناتهم، حيث أدى الطلاب 29 يوليو الماضى أخر امتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يستمر طلاب الشعبة العلمية فى امتحانات الثانوية العامة حتى الإثنين المقبل 2 أغسطس، حيث يؤدى طلاب شعبة علمى رياضيات امتحان التفاضل والتكامل والجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم.