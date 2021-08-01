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ارتفاع الرطوبة وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 إلى الجمعة المقبل.

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

 

-  يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

 

-  ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة.

 

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

 

-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .

 

اعتبارا من الثلاثاء 3 أغسطس إلى السبت 7 أغسطس ، من خلال خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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