شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرطوبة وأجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:
- يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجات عن الحرارة المتوقعة.
- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.
- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .
اعتبارا من الثلاثاء 3 أغسطس إلى السبت 7 أغسطس ، من خلال خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.