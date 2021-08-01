الإسكان: 7 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف بالقليوبية خلال 7 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى: الانتهاء من تنفيذ وتسليم 149 مشروعاً بالمحافظة بقيمة 6 مليارات جنيه

رئيس شركة المياه: تنفيذ عدد من المشروعات بمعرفة الشركة بقيمة إجمالية مليار جنيه وتدعيم الأسطول الميكانيكي بـ 224 معدة وسيارة بـ116.07 مليون جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، إن إجمالى الاستثمارات التى خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، خلال الـ7 سنوات الماضية، تقدر بـ 7 مليارات جنيه، مؤكدة أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التى تقدمها للمواطنين، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية.

وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الاستثمارات شملت الانتهاء من تنفيذ وتسليم 149 مشروعاً للمياه والصرف الصحى بالقليوبية بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 مليارات جنيه، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي ذات السياق، أشار المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمعرفة الشركة بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه ، وقامت الشركة بتدعيم الأسطول الميكانيكي بشراء 224 معدة وسيارة بإجمالي مبلغ 116.07 مليون جنيه.

وتابع أن الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد الشبكات والآبار الارتوازية لتحسين خدمات مياه الشرب، خلال هذه الفترة، تقدر ب 279.8 مليون جنية، كما بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من خطط الإحلال وتجديد محطات الرفع والشبكات 228.5 مليون جنيه.

وذكر المهندس مصطفى مجاهد، أن إجمالى مشروعات مياه الشرب الممولة بالتمويل الذاتى خلال العام المالي 2019 -2020 بقيمة 7 ملايين جنيه، شملت إحلال وتجديد ودق بئر ارتوازية بمحطة مياه ميت عاصم، ومحطة مياه فرسيس، بالإضافة إلى أعمال مد وتدعيم شبكات مياه بفرع القناطر الخيرية، ونقل خط مياه بجنوب الخانكة، وصيانة محطة مياه جزيرة الشعير والخرقانية.

ولفت إلى أن إجمالى مشروعات الصرف بالتمويل الذاتى بلغ نحو 14 مليون جنيه خلال العام 2019-2020، شملت عدة أعمال منها توصيل الصرف الصحى بشارع حرم الدائري بالأمير، ومحطات 1،2،3 بالخفير فرع الخصوص، وإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بمناطق الخانكة والخصوص، ومد وتدعيم 3 خطوط صرف صحى بجسر الترعة الكردية، فرع الخصوص.