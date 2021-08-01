شكرا لقرائتكم خبر عن تسيير رحلتين أسبوعيًا من إسبانيا للأقصر الأسبوع المقبل بعد وصول أول رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار إنه من المقرر تسيير رحلتين طيران عارض أسبوعيا من أسبانيا إلى الأقصر، بداية من الأسبوع القادم وحتى شهر أكتوبر من العام الجارى، وذلك بعد وصول أول رحلة مساء أمس السبت.

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة، إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد كانت تقل على متنها 114 سائحًا، لافتة إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا هؤلاء السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.