التقديم بعد أسبوع.. خطوات إنشاء حساب إلكتروني لحجز شقق الإسكان بالتمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أول مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ويتضمن الطرح الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

أما الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

ويتم الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي:

1- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg.

2- انشاء حساب جديد على الموقع عن طريق استخدام الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف لصاحب الطلب.

3- بعد ادخال هذه البيانات يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمه المرور، للدخول مرة آخرى.

4- اختيار تقديم طلب وحدة سكنية، باستخدام كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور.

5 - البدء في ادخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب، واختيار المشروع هل هو متوسط الدخل أم محدود الدخل.

6- رفع الأوارق المطلوبة على الموقع بصيغة pdf بحجم أقل من 2 ميجا.

7- تأكيد طلب التقديم علىوحدة سكنية.

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