شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ اليوم صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من اليوم الأحد صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر أغسطس من خلال بقالى التموين ومنافذ الوزارة، حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مناقصة رقم 4 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و 1000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 اكتوبر 2021 وجلسة فض المظاريف يوم 3 اغسطس لطرحه على بطاقات التموين وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك من شركات التكرير والتعبئة.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.