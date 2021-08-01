شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة تحجب الرؤية بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" .. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى "تليفزيون الخليج 365"، بثا مباشرا من على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق"، الزراعى لمتابعة حالة الطقس، والشبورة المائية الكثيفة على الطريق، بعد أن أهابت إدارة المرور بالإسماعيلية، قائدى السيارات المسافرين علي طريق "الإسماعيلية - الزقازيق"، و"الإسماعيلية - القاهرة"، و"بورسعيد- الإسماعيلية"، والمسافرين علي محور 30 يونيو والقادمين من السويس والعين السخنة إلي الإسماعيلية وبورسعيد، والعكس بتوخى الحذر وعدم السرعة، نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة، وحرصًا على سلامة المواطنين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات ك، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، فضلا عن وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد، القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة، والإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40، والسويس الصغرى 26 والعظمى 39، وبورسعيد الصغرى 25 العظمى 34.