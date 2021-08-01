تفاصيل مراحل تنفيذ أحدث محور على ساحل شمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد - بدأت مدينة العريش، مراحل تنفيذ أحدث محور على ساحل شمال سيناء وهو محور الفاتح.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحور يبدأ من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان والذى يربط بين شارعى البحر وأسيوط، مؤكدا: على وجود الشوارع والطرق البديلة لضمان سهولة الحركة والمرور خلال فترة التنفيذ حتى انتهاء الأعمال في هذا المحور الذى يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى وتتبعه المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين.

وتم توفير طريق بديل لحين انتهاء الأعمال يبدأ من شارع الحسين بالمساعيد مرورا بشارع أسيوط حتى التقائه بشارع البحر عن طريق شارع الخزان متجها الى منطقة الفواخرية ووسط المدينة.

وخطة العمل في محاور العريش بالعمل في المحور الأول الساحلى من منطقة شرق العريش من السكاسكة حتى الريسة وبدأت منذ حوالى شهر ، وتشمل المرحلة القادمة محور "شارع الجيش ـ الساحة الشعبية"، مرورا بشارع أسيوط واستكماله في الطريق الدائرى القديم الذى يصل الى المحافظة وميناء العريش البحرى .