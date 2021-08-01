رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى، 2020/2021، بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته كاملة برقم الجلوس من خلال هذا الرابط: https://nategafany.emis.gov.eg



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اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠٢١، ووجه وزير التربية والتعليم التهانى لأوائل الدبلومات الفنية، متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (776020) منهم (18110) نظام السنوات الخمس، (757541) نظام السنوات الثلاث، (369) بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكانت نسب النجاح على النحو التالى:

أولاً: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الثلاث

التعليم الفنى الثانوى التجارى 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

ثانيًا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشائهم على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وقد بلغ عدد الطلاب الحاضرين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (369) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 89.97%.

ثالثًا: مدارس التعليم والتدريب المزدوج

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التى تضم التجارى والفندقى والزراعى والصناعى (17548) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 85.44% بزيادة مقدارها 5.72% عن العام الماضى.

رابعًا: مدارس الإعداد المهنى

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهنى بجميع نوعياتها التى تضم الفندقى والزراعى والصناعى (69855) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 42.82% بزيادة مقدارها 3.17% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الثلاث 515420 بنسبة نجاح مقدارها 68.04% بزيادة مقدارها 8.46% عن العام الماضى.

خامسًا: مدارس التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% بزيادة مقدارها 17.29% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% بإنخفاض مقداره 3.14% عن العام الماضى.

التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% بإنخفاض مقداره 5.23% عن العام الماضى.

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب الناجحين بجميع النوعيات نظام السنوات الخمس 15298 بنسبة نجاح مقدارها 84.47% بزيادة مقدارها 1.99% عن العام الماضى.

سادسًا: طلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين 3207 طالب وطالبة بنسبة نجاح 87.94%.

بذلك يكون إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ 776020 طالب وطالبة وإجمالي الطلاب الناجحين قد بلغ 531050 بنسبة 68.43 %.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %.

وأكد الدكتور مجاهد، على الجهود التي يقوم بها العاملين بقطاع التعليم الفني للحفاظ على سير العملية التعليمية واتمام اختبارات نهاية العام واختبارات الدبلومات في ظل ما تواجهه البلاد من مواجهة جائحة كورونا، ومقدمًا خالص التهنئة للطلاب والطالبات الأوائل فى الدبلومات الفنية متمنيًا لهم كل التوفيق فى مستقبل مشرق.

وأوضح الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية قد بلغ 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.

ولمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.. أدخل على هذا الرابط:

https://nategafany.emis.gov.eg