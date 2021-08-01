شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل.. عبر بوابة مصر الرقمية استعلم عن سريان محررات الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحول الرقمى فى مصر يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية لما يضمنه من توفير الوقت والجهد فى كافة المعاملات التى يجريها المواطنين، وهو ما عملت عليه وزارة العدل فى تحول خدمات الشهر العقارى والتوثيق إلى خدمات الكترونية.

ومن خدمات الشهر العقارى والتوثيق الذى اتاحتها وزارة العدل سواء على بوابتها الإلكترونية أو على بوابة مصر الرقمية خدمة الاستعلام عن مدى سريان المحررات والتوكيلات الموثقة بالشهر العقارى. ويمكن لجمهور الشهر العقارى بالدخول على بوابة مصر الرقمية ثم اختيار أيقونة الاستعلام عن سريان محرر، وبمجرد ظهور صفحة ادخال البيانات سيتطلب ادخل اسم المكتب الذى أصدر التوكيل ورقم المحرر وحرفه وسنة الاصدار.