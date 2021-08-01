شكرا لقرائتكم خبر عن %67 من القراء يؤيدون بناء سور على شريط السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل يسهم بناء سور على شريط السكة الحديد فى القضاء على العبور من أماكن غير مخصصة؟"، أيد غالبية القراء مساهمة بناء سور على شريط السكة الحديد في القضاء على العبور من أماكن غير مخصصة.

وأيد 67% من القراء مساهمة بناء سور على شريط السكة الحديد في القضاء على العبور من أماكن غير مخصصة، بينما قال 33% من القراء لا يسهم.