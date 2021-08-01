شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 10% من حملة الشهادات الفنية بالجامعات واستثناء الـ50 الأوائل من قواعد القبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قرار وزارة التعليم العالى رقم 2230 لسنة 2021 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المصرية وما يعادلها والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية للعام الجامعى 2021/2022 الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة ( 10 % ) فقط من إجمالى الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية ( فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها ) ، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية ( نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ) ودبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان ) والثلث الباقي يكون الطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات .

وأشار القرار الوزاري على عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة - التربية - التكنولوجيا و التعليم بالجامعات المصرية وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولى ، وذلك عدا الشعب التالية :-

- شعبة معامل بيولوجية : تقبل بكليات الزراعة

- شعبة ترميم الآثار : تقبل في ( كليات الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات)

- کلیات الفنون الجميلة « فنون » بعد النجاح في اختبارات القدرات.

وأكد القرار قبول الطلاب الـ50 الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها .