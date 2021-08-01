شكرا لقرائتكم خبر عن عميد اقتصاد القاهرة: إعلان نتائج التماسات الطلاب على النتيجة نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لنهاية العام الجامعى 2020 / 2021 على مستوى طلاب البكالوريس وتم إتاحة النتيجة الكترونيا للطلاب من خلال موقع الكلية .

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن نسبة النجاح بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريس فى نتائج امتحانات نهاية العام تجاوزت نسبة 90% من إجمالى إعداد الطلاب ، لافتا إلى أن الكلية بدأت أعمال التصحيح والرصد مبكرا تزامنا مع عقد الامتحانات حيث كان يجرى التصحيح الالكترونى للمواد التى اداها الطلاب أول بأول .

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن الكلية قررت فتح باب الالتماسات والتظلمات على نتائج نهاية العام الجامعى عقب إعلان النتيجة مباشرة، لافتا إلى أن هناك عددا من الطلاب قدموا التماسات من مختلف الفرق الدراسية بالكلية ويتم الآن مراجعة نماذج الإجابة وإعادة التجميع والرصد تمهيدا لإعلان نتائج الالتماسات للطلاب فى نهاية الأسبوع الجارى.