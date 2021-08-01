شكرا لقرائتكم خبر عن عميد اقتصاد القاهرة: إعلان نتائج التماسات الطلاب على النتيجة نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن نسبة النجاح بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريس فى نتائج امتحانات نهاية العام تجاوزت نسبة 90% من إجمالى إعداد الطلاب ، لافتا إلى أن الكلية بدأت أعمال التصحيح والرصد مبكرا تزامنا مع عقد الامتحانات حيث كان يجرى التصحيح الالكترونى للمواد التى اداها الطلاب أول بأول .
وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، أن الكلية قررت فتح باب الالتماسات والتظلمات على نتائج نهاية العام الجامعى عقب إعلان النتيجة مباشرة، لافتا إلى أن هناك عددا من الطلاب قدموا التماسات من مختلف الفرق الدراسية بالكلية ويتم الآن مراجعة نماذج الإجابة وإعادة التجميع والرصد تمهيدا لإعلان نتائج الالتماسات للطلاب فى نهاية الأسبوع الجارى.