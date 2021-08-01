شكرا لقرائتكم خبر عن "فى يد أمينة".. حصاد إنجازات الشيوخ يرصد نشاط المرأة وقضاياها في المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي تقرير حصاد مجلس الشيوخ، عن دور الانعقاد من الفصل التشريعي الأول، الضوء علي دور المجلس الاهتمام بقضايا المرأة ويأتي في مقدمتها استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بحضور النائبة فيبي فوزي.

وخلال الزيارة أشاد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بدور المرأة المصرية في جميع نواحي الحياة ومساهمتها في المجتمع، قائلاً:" نعتز كثيرا بدور المرأة المصرية في مختلف النواحي"، ووجه التحية والشكر لرئيسة المجلس القومي للمرأة للدور الريادي العظيم الذي يقوم به المجلس، معرباً عن تطلعه في أن تحقق المرأة ما تصبو إليه.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، علي الدعم الكامل للمرأة المصرية، قائلاً: "ستجد كل الدعم و المساندة من جانب مجلس الشيوخ".

في المقابل، أشار التقرير البرلماني، إلي استقبال المجلس القومي للمرأة وفدا من النائبات برئاسة فيبي فوزي وكيل المجلس، بهدف مناقشة القضايا والملفات الخاصة بالمرأة، مشيرا إلى تمثيل 40 نائبة برلمانية داخل مجلس الشيوخ، بواقع 22 حزبية و20 منتخبات، واللاتي كان لهم دورًا بارزًا خلال أول دور انعقاد في الفصل التشريعي الأول.

ويأتي عدد تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة بالانتخاب و20 بالتعيين. وكان التعينات قد شهدت انتصار الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، بتعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ بزيادة 10 عن الحد الأدنى الذى أقره القانون 141 لسنه 2020، لنصيب السيدات في قائمة الـ100 المعينون

ويشار إلى أن المادة (28) من القانون رقم 141 لسنه 2020، والخاصة بالضوابط العادلة في تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، والتي من بينها أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة، أى 10 مقاعد من أصل الـ100 مقعد، إلا أن الرئيس انتهي إلي اختيار 20 سيدة.