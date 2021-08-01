شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الداخلية الثقة فى اللواء أشرف الجندى، مساعدا للوزير، مديرا لأمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة ، كما تم اختيار اللواء عبدالعزيز سليم، نائبا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد الشرقاوى نائبا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم الدربى مديرا للمباحث الجنائية ، ونقل اللواء محمد رجائي من مباحث التموين بالقاهرة للعمل نائبا لمدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالوزارة.

كما أجرت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حركة تنقلات فى قطاع المباحث ، وشملت الحركة تولي العميد وائل الشموتي رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة خلفا للعميد طه فوده الذي تولي منصب رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة خلفا للواء حازم الدربي الذي تولي مدير مباحث الجنائية بالقاهرة وتم تجديد الثقة للعميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة ، والعميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة ، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الحديدة.

كما شملت التنقلات داخل المباحث بتعيين العميد عماد ابو ستيت مدير مباحث الآداب بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تم تجديد الثقة للعميد وائل نصار مدير مباحث المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تولى العميد محمد عاكف مدير مباحث الأموال العامة خلفا للواء عبدالعزيز سليم الذي تولى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كما تم تجديد الثقة في اللواء علاء بشندي مدير العمليات بالقاهرة، كما تم تصعيد اللواء محمد عبدالله النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حيث تولى مدير المباحث الجنائية بالإدارة العامة.