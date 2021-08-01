شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية عبد الله 10 سنوات منشد وصانع إكسسوارات وبطل رياضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تلفزيون الخليج 365، بث مباشر مع طفل عمره أقل من 10 سنوات ولكنه متعدد المواهب فهو منشد وبطل رياضى وصانع إكسسوارات.

عبد الله ابراهيم عادل 10سنوات من مدينة ديرب نجم بالشرقية، والذى أكد أنه يهوى تصنيع الحظاظات منذ صغره، وكان يهديها لأقاربه وأصدقاءه، وشجعته أسرته على تنمية الهواية لمشروع خاص، لاستغلال وقت الفراغ فى الإجازة الصيفية بعمل شيء مفيد، بجانب هوايته الأخرى وهى ممارسة رياضية لعبة التايكوندو والانشاد الدينى .

ويؤكد الطفل الموهوب أنه تعلم الإنشاد من جده منذ الصغر والذى كان يعمل شاعر وفى إذاعة إحدى الدول العربية، ويعشق الإنشاد التراثى وشارك فى العديد من المسابقات المدرسية وحصل فيها على مراكز الأولى.

وتكمل والدة عبد الله، شجعته على ممارسة هوايته وتأسيس مشروع الحظاظات، لتنمية شخصيته واعتماده على نفسه، مضيفة: رفضت الاستسلام لأى نظرة قد تصيبه بالإحباط خاصة وأننا من مستوى اجتماعى مرتفع، ووقفت بجانبه وشجعته على عرض منتجاته بالشارع لكى يشعر بنجاحه .