شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021 ، أن يبدأ مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 7 أغسطس الجارى.

كما حددت وزارة التعليم العالى الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2 - (1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أن مرحلة اختبارات القدرات التي من المقرر أن تبدأ 74 أغسطس وتستمر حتى 19 من نفس الشهر ، قاصرة علي طلاب الثانوية العامة المصرية فقط ، وسيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام (5،3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.