شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: استمرار تقديم الالتماسات على نتيجة الترم الثانى حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كلية التجارة بجامعة القاهرة، استقبال الالتماسات من الطلاب من نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021، وذلك إلكترونيا حتى الأسبوع المقبل، حيث بدأ فتح باب الالتماسات فى اليوم التالى لظهور النتيجة لمدة 10 أيام.

وأوضحت كلية التجارة، أنه سيتم سداد رسوم تقديم الالتماس من خلال لينك الخدمات الالكترونية وخدمة التحصيل الإلكترونى لخهدمات كلية الطلاب ، مع رفع إيصال سداد رسوم تقديم الإلتماس واستيفاء البيانات المطلوبة.

وكان الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أكد الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعب المختلفة بالكلية ، بنسبة نجاح تتجاوز الـ90 %، لافتا أنه تم إتاحة النتائج للطلاب على موقع الكلية إلكترونيا.

وقال الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" الخليج 365"، إنه تم فتح باب الالتماسات أمام الطلاب وذلك للتظلم من أي نتائج، مؤكدا أن النتائج تم مراجعتها بدقة وتجميع الدرجات قبل إعلانها للطلاب، ومع ذلك فى حالة تقدم أي طالب بالتماس سيتم إعادة النظر فى نماذج الإجابة ومن له حق سيحصل عليه.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه تم تشكيل فريق عمل فى الكلية للعمل على استقبال الخريجين وإنهاء إجراءات الحصول على الشهادات الخاصة بهم، كما تم توفير عدد من الموظفين للعمل على انجاز تسديد الرسوم للطلاب الذين لم يسددوا مصروفاتهم.