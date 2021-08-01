شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح عند شراء مبرد مياه لترشيد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه، خاصة وأنها أصبحت من الأجهزة المنزلية و التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية ويستهلك كهرباء أقل وهي كالآتي:

1. تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستستهلك كهرباء أكثر .

2. الأخذ في الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذي تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

3. من صفات أفضل مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش في مكان الكهرباء فيه غير مستقرة.

4. لا بد أن يتوافر في أفضل مبرد مياه جميع خواص الأمان لحماية الأطفال.

5. ليس من الضروري أن يحتوى أفضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات فذلك ان وحدك قادر على تحديده وذلك طبقا لإستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.