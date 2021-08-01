شكرا لقرائتكم خبر عن عطارد سيكون فى أقرب مسافة ظاهرية من الشمس الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن كوكب عطارد لم يعد مرئي بالوقت الحالي نظرا لقربة من الشمس حيث يبعد عنها 6 درجات فقط.

وأشار التقرير إلى أن الكوكب في الجانب البعيد من مداره ويستعد للمرور خلف الشمس (الاقتران العلوي) .

ولفت التقرير، أن عطارد سيكون في أقرب مسافة ظاهرية من الشمس في الأول من أغسطس ، حيث سيكون على بعد 1.7 درجة فقط من الشمس، وقبل ذلك سيمر أمام عنقود نجوم النثرة ولكن لا يمكن رؤية هذه الأحداث بالعين المجردة، الا أنه بفضل التقنيات الحديثة في مرصد سوهو يمكن مشاهدة ومتابعة كل ذلك.

وبالنسبة للخطوط الأفقية على جانبي كوكب عطارد هي تشوه ناتج عن سطوع الكوكب الذي يؤثر على حساسات CCD المخصصة للتصوير على متن المسبار سوهو ويمكن ملاحظة ذلك بشكل أكبر مع كوكب الزهرة.