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مخالفات مرورية لا يجوز فيها التصالح طبقاً للقانون.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين عن المخالفات المرورية التى لا يجوز التصالح فيها، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية المخالفات التى لا يجوز التصالح فيها طبقاً للقانون.

 

1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.

 

2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

 

3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.

 

4- السير عكس الاتجاه.

 

5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

 

6- تعمد تعطيل حركة المرور.

 

7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

 

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

 

9- لتحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

 

10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

 

11- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.

 

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

 

13- عدم الابلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

 

14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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