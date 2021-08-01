شكرا لقرائتكم خبر عن شغل مروحة أمام التكييف وماتشلش هم فاتورة الكهرباء..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغيل مروحة الهواء أمام مكيف الهواء يساعد فى تقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خاصة وأن التكييف من أكثر الأجهزة التى تتسبب فى ارتفاع الفاتورة، وهناك خطوات بسيطة يمكن اتباعها عند استخدام التكييف يجعله يستهلك كهرباء أقل ويعطى كفاءة أعلى، وهى كالآتي:

1- تشغيل مروحة هواء بالغرفة قبل تشغيل التكيف للتخلص من الهواء الساخن واستمرار تشغيلها أمام التكييف يجعله يستهلك كهرباء أقل .

2- تشغيل التكييف على درجة 24 يساعد فى تقليل استهلاك الكهرباء.

3-استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف يساعد على زيادة نسبة البرودة وانخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4-التأكد من غلق كافة النوافذ والابواب بإحكام لعدم تسريب الهواء.

5-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المرادة فى اسرع وقت و بأقل استهلاك للكهرباء.