شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مهام لجنة إيراد النهر بوزارة الرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الموارد المائية والرى، اجتماع لجنة إيراد النهر بشكل دورى لمتابعة الموقف المائى والتعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية، برئاسة وزير الرى و حضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، للوقوف على حالة إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه، والإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية مع الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وفى التقرير التالى نوضح مهام عمل اللجنة.

1- إجراء متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر .

2- تحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان.

3- كشفت فى آخر اجتماع عن زيادة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، ومن المتوقع زيادة منسوب بحيرة السد العالي الشهر الحالى بداية السنة المائية.

4- تم استعرض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تتزامن مع بداية العام المائى.

5- تم التأكيد على استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور وكافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ ، لضمان حسن ادارة المنظومة المائية.