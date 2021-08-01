شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصة المواطن الجديدة على بطاقات التموين من السلع المدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيد القرار رقم 24 لسنه 2021 بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على البطاقات إعتبارا من اليوم الأحد وذلك من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيها لكل فرد شهريا. صرف كيلو أرز لبطاقة التموين عدد أفرادها أقل من 4 أفراد. صرف 2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، وذلك بدلا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد للبطاقة بدون النظر لعدد افراد الاسرة المقيدة على البطاقة. صرف زجاجة زيت 800 ملى جرام أو 1 كيلو جرام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة. صرف 2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد. يتم صرف باقى المستحق من الدعم للمواطن من السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام. يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريا.